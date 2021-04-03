تسجيل مصور.. الأمير حمزة: أنا قيد الإقامة الجبرية بسبب انتقادي لأوضاع البلاد

منذ 52 دقيقة
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قال ولي عهد الأردن السابق في مقطع فيديو نقله إلى “بي بي سي” محامي الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

واتهم الأمير قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة، حيث يأتي تصريح الأمير بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله إضافة لآخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، مشيرا إلى أن “التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا

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