الصورة لحظة نقل عناصر المينورسو

الهيليكوبتر تنقل ثلاثة أفراد بعد إنقلاب سيارة بعثة المينورسو نواحي المحبس

منذ ساعة واحدة
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أشعبان لحبيب – هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن سيارة رباعية الدفع تابعة للبعثة الأممية، “المينورسو” قد تعرضت لحادث خطير, وذلك زوال اليوم السبت الجاري بعد إنقلابها وتدحرجها، نواحي المحبس جنوب المملكة المغربية.

ذات السيارة كان على متنها، ثلاثة عناصر من بعثة “المينورسو”، حيث تسبب الحادث في إصابتهم بجروح خطيرة.

وحين إخطارها، إنتقلت المصالح المختصة إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجرحى على متن طائرة من نوع “هيليكوبتر”، تابعة للأمم المتحدة من أجل إسعافهم.

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