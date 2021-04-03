الصورة لموكب المومياء بالقاهرة

مصر.. موكب يجوب القاهرة لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

قدم وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني للرئيس عبد الفتاح السيسي “هدية معبرة”، بالتزامن مع الحدث التاريخي الذي تشهده البلاد.

جاء ذلك خلال جولة السيسي داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرقي العاصمة المصرية، في ضوء استقبال 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وسط القاهرة.

والهدية عبارة عن تمثال مستنسخ للملك توت عنخ أمون وهو يصطاد، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وقال العناني: “توت عنخ أمون في هذه الصورة كان يحاول قتل الشر عشان يحاول يؤسس دولة قوية، عشان كده لاقيناها هدية معبرة”.

كما قدم وزير الآثار والسياحة المصري التذكرة “رقم 1” في متحف الحضارة للرئيس السيسي، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، أوضحت صحيفة “المصري اليوم”، أن القطعة الأثرية المستنسخة التي تلقاها السيسي كهدية، تم تنفيذها في مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”، والذى وجه السيسي قبل ذلك بإنشائه.

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