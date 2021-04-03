الخارجية الأمريكية: ملك الأردن شريك رئيسي وندعمه بشكل كامل

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن الوزارة أن العاهل الأردني “شريك رئيسي” للولايات المتحدة و”ندعمه بشكل كامل”.

جاء هذا عقب إعلان السلطات الأردنية إلقاء القبض على مسؤولين بارزين سابقين، على خلفية “مؤامرة” للإطاحة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر أمني، أنه تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وكان عوض الله، يتولى منصب رئيس الديوان الملكي، بينما عمل الشريف حسن بن زيد، كمبعوث خاص للملك الأردن إلى السعودية.

وفي الإطار ذاته زعمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السلطات الأردنية احتجزت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وألقت القبض على عدد من المقربين منه، على خلفية مؤامرة للإطاحة بملك البلاد.

ووفقا لمزاعم الصحيفة الأمريكية، فإن الأمير حمزة بن الحسين محتجز في قصره في العاصمة الأردنية عمان، بينما ألقي القبض على 20 شخصا من المقربين منه

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