السعودية تُعلق على محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن

هبة بريس- وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي تأييده لقرارات ملك الأردن عبد الله الثاني “لنزع فتيل أية محاولة للنيل من بلاده”.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي السعودي، مساء اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي إن السعودية تؤكد “وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها” لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد “من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، على أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا

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