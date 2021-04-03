في الصورة الملك عبد الله بن الحسين

السعودية تُعلق على محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن

منذ 11 دقيقة
0
هبة بريس- وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي تأييده لقرارات ملك الأردن عبد الله الثاني “لنزع فتيل أية محاولة للنيل من بلاده”.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي السعودي، مساء اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال الديوان الملكي إن السعودية تؤكد “وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها” لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد “من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، على أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش الأردني : طلبنا من ⁧‫الأمير حمزة‬⁩ التوقف عن النشاطات التي توظف لاستهداف أمن المملكة

الجيش الأردني : طلبنا من ⁧‫الأمير حمزة‬⁩ التوقف عن…

منذ 54 دقيقة
Photo of توقيف مهاجرين سريين مغاربة بسواحل البرتغال

توقيف مهاجرين سريين مغاربة بسواحل البرتغال

منذ ساعتين
Photo of حملة اعتقالات في الأردن تشمل الأمير حمزة بن الحسين و قيادات عسكرية بتهمة تهديد استقرار البلاد

حملة اعتقالات في الأردن تشمل الأمير حمزة بن الحسين…

منذ ساعتين
Photo of أزمة سد النهضة.. اثيوبيا : “على مصر ألا تستصغر قوة أديس بابا “

أزمة سد النهضة.. اثيوبيا : “على مصر ألا تستصغر…

منذ ساعتين
Photo of هولندا.. إضرام النار في مسجد تابع لجمعية مغربية

هولندا.. إضرام النار في مسجد تابع لجمعية مغربية

منذ 4 ساعات
Photo of المرزوقي: العامل السياسي “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي

المرزوقي: العامل السياسي “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي

منذ 5 ساعات
Photo of مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

منذ 7 ساعات
Photo of بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات دموية

بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات…

منذ 9 ساعات
Photo of بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون الشركة المشغلة

بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون…

منذ 9 ساعات
Photo of البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء كورونا

البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق