5سنوات نافدة لمدون فايسبوكي أهان الدين ورموز الوطن

أحمد وزروتي: هبة بريس

أدانت المحكمة الإبتدائية بتزنيت هذا الأسبوع شابا في الثلاثينيات من عمره بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر ب 50000 درهم، بسبب إهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد وحدتها الترابية والإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور عن طريق الوسائل الإلكترونية.

وسبق لعناصر الدرك الملكي، وبأمر من النيابة العامة، أن وضعت في الاعتقال الاحتياطي شابا ينحدر من منطقة إذ بوياسين التابعة لجماعة سيدي مبارك، إثر نشره لصور وتدوينات على حائط الفايسبوكي، تتضمن إساءات إلى الدين الإسلامي والمملكة المغربية ووحدتها الترابية ورموزها.

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