وزارة أمزازي تنفي بشكل قاطع صحة بلاغ مفبرك حول توقيف الدراسة

هبة بريس- الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حقيقة بلاغ مفبرك منسوب إليها، بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 5 أبريل الحالي وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة وأنها تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن حيث قالت :”عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 5 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن.

كما تجدد التذكير إلى أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.”

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

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