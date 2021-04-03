لشكر : الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات بجهة الشمال !

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر ، أنه في إطار تشخيص الواقع والمعطيات التي ترد الحزب، فان “الوردة” سيتصدر الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها شهر يونيو المقبل.

وأضاف لشكر في تصريح “صحفي” على هامش لقاء الكتابة الاقليمية للحزب بتطوان، أن مفاجأة كبيرة ستأتي من “الشمال”، في إشارة لتبوء المرتبة الاولى انتخابيا على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة ، خلال استحقاقات يونيو المقبل.

وتطرق إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،خلال ذات اللقاء إلى السياق الوطني والأزمة الناجمة عن كوفيد 19، وما تتطلبه من تظافر للجهود والتضامن. وأكد أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستأتي في ظروف استثنائية وغير طبيعية ترتبط أساسا بالجائحة.

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