مستعينا بكرة..الحرس الاسباني ينقذ شاب مغربي حاول العبور سباحة الى سبتة

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، من انقاذ شاب مغربي أثناء محاولته الوصول إلى المدينة عن طريق السباحة، مستعينا بكرة.

وبحسب جريدة “الفارو دي سبتة”، فقد قام الشاب الذي ينحدر من مدينة شفشاون بمغامرة قصد الوصول الى الثغر السليب سباحة قبل ان تتدخل دورية خاصة تابعة للحرس المدني الإسباني وتعمل على انقاذه في ظروف مناخية صعبة.

وقدمت عناصر الصليب الأحمر مساعدات طبية للشاب المغربي بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه، حيث تم وضعه رهن الحجر الصحي الإلزامي، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه

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