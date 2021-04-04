لتفادي انتشار كورونا.. “الصحة العالمية” تحث على الالتزام بعدد من القواعد خلال رمضان

هبة بريس - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية المسلمين، قبل أسبوعين من بدء شهر رمضان المبارك، إلى الالتزام بقواعد معينة حتى لا تؤدي الاحتفالات والتجمعات الدينية إلى انتشار كورونا.

وقال البيان: “في البلدان التي تواجه انتشارًا كبيرًا للفيروس، ينبغي النظر بجدية في الاجتماعات الافتراضية (عبر الإنترنت) أو الحد منها”.

ويلاحظ أن التجمعات الجماهيرية تساهم في انتقال العدوى ويمكن أن تؤدي إلى حالات تفشي جديدة، لا سيما في ظل ارتفاع معدل الإصابة مرة أخرى.

و تؤكد منظمة الصحة العالمية: “من الأفضل إقامة جميع الفعاليات العامة في الهواء الطلق مع عدد محدود من المشاركين وطول مدة هذه الفعاليات. والتأكد من أن المنطقة جيدة التهوية”.

و يوصى بتزويد جميع أماكن غسل اليدين في المساجد بالصابون، وكذلك تزويد الزائرين بالمطهرات (التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكحول) والمناديل المبللة.

و ينصح خبراء منظمة الصحة العالمية بوضع سجاد صلاة فردي على الأرض، ووضع الملصقات في مكان ظاهر للتحذير من الحاجة إلى الحفاظ على مسافة.

و يحث الخبراء على تجنب المآدب الجماعية أثناء الإفطار. وبدلاً من ذلك، من الأفضل توزيع الطعام على المحتاجين، على جد تعبيرهم.

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