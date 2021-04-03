الشرطة الهولندية

هولندا.. إضرام النار في مسجد تابع لجمعية مغربية

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس - وكالات

تعرض مسجد قيد البناء في مدينة “خاودا”، غربي هولندا، لحريق من قبل شخص أربعيني، ما أسفر عن خسائر مادية فيه.

وقال نائب رئيس الجمعية الإسلامية المغربية في هولندا، فريد حبيبي، التي يتبع لها مسجد “السلام” الذي نشب فيه الحريق، إن أعمال بناء المسجد على وشك الانتهاء.

وأضاف في تصريح لوكالة “الاناضول” أن المسجد تعرض لهجوم فجر السبت، وأنه تم إطفاء الحريق في الوقت اللازم، ما أدى إلى أضرار بسيطة فيه، واصفا الهجوم بالمخيف والمحير.

وأشار إلى أن الشرطة أطلقت عملية تحقيق في الحادثة، بعد تلقيها شكوى من الجمعية المذكورة.

من جانب آخر، قالت الشرطة الهولندية في بيان، إن شخصا أربعينيا أضرم النار في المسجد.

وأردفت أنها تلقت اتصالا للتبليغ عن الحادثة حوالي الساعة الثالثة فجرا، موضحة أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه، حسب شاهد عيان.

ولفتت إلى إطلاقها تحقيقا في الحادثة، وتوقيف مشتبه بالقرب من مكان الحدث.

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