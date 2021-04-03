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صحيفة إيطالية: المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أبرز الموقع الإخباري الإيطالي “ميديترانيوز” أن المغرب ينعم “بقضاء مستقل بمعايير دولية”، وحقق إنجازات مهمة في سبيل تكريس كافة الحقوق .

وأضاف الموقع الإخباري الإيطالي أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في المجال القضائي، من بينها الدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدا أن “المملكة هي في الحقيقة من أكثر البلدان العربية حرصا على الدفاع عن كرامة المرأة وحمايتها من أي استغلال”.

وبحسب المصدر ذاته فإن استقلال القضاء مضمون في المغرب الذي يعتبر “دولة مدنية وديمقراطية”، مسجلا أن استقلال القضاء “ركن من أركان المملكة”.

وأكد الموقع ان العدالة المغربية تعمل بشكل مستقل عن باقي السلطات الأخرى كما هو الحال في أي بلد ديمقراطي.

و أضاف “ميديترانيوز” أن الاتهامات الموجهة للقضاء المغربي من قبل “أعداء المملكة الغرض منها الإساءة لسمعة الدولة” وترويج مغالطات لن تنال من الاختيار الديمقراطي للمغرب.

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‫4 تعليقات

  1. وما احدات الريف ومحاكمة الصحفيين ببعيد

  2. من يقول هذا فإنه جد جد جد جد خاطئ نحن المغاربة من يكتوي للانحراف العدالة وظلمها وعدم نزاهتها وعدن استقلاليتها لو كانت عدالة لما اندثرت ام الوزارات ولما استغل الزلات والعمال والباشوات والقواد شطط سلطتهم

  3. نعم صحيح في مجال المرأة .يدافع عنها بشراسة وأعطاها حقوقا أكثر من الرجل .أما هذا الأخير القضاء بظلمه كثيرا

  4. على كم حصل اصحاب الموقع لكتابة هذا الموضوع؟ هل يقبل صاحب المقال ان يحدث في بلاده ما يحدث من تدخل في القضاء في المغرب؟ الم يقرا عن سليمان الريسوني؟

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