المرزوقي: العامل السياسي “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي

هبة بريس - متابعة

قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، إن العامل السياسي يقف “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي، بين دول المغرب العربي الخمس.

وقال للمرزوقي في كلمته بندوة بعنوان “منارات المتوسط: فرص الاندماج في بحر التحديات”، نظمتها الفدرالية المغربية لناشري الصحف الورقية والإلكترونية بالمغرب اليوم السبت، إن “العامل السياسي يقف حجر عثرة في طريق الاندماج المغاربي ويلعب دورا سلبيا منذ أكثر من 30 عاما بمنع الاندماج المغاربي الضروري والطبيعي”.

وأضاف: “رغم تعطيل هذا العامل الاندماج المغاربي، إلا أنه حاصل بين الشعوب المغاربية ولن يمنعه أحد”.

وشدد على “ضرورة الاعتراف بالهوية المتعددة المكونة لشخصيتنا المغاربية، والمتمثلة في كوننا متوسطيين وعربا وأمازيغيين وأفارقة بكيفية فرضها التاريخ والجغرافيا”، مضيفا أن “هناك حالة وعي بأنه يجب أن يتم تسريع مسار الاندماج المغاربي”.

وأشار الرئيس التونسي السابق، إلى أن “منطقة البحر المتوسط تعاني من ثلاث مشاكل أساسية وهي أطماع الضفة الشمالية والأمن في البحر الذي تمر منه 30 بالمئة من التجارة العالمية، وقضية الهجرة (غير النظامية) حيث يريد الأوروبيون من دول المغرب منع تدفق المهاجرين والقيام بدور الحراسة”.

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