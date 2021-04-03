شبيبة الحزب الأمريكي الحاكم تحل بالعيون ووالي الجهة يعقد لقاء مع جاي روبرتس

أشعبان لحبيب -هبة بريس

شهدت مدينة العيون جنوب المملكة المغربية، يوم أمس الجمعة وصول الوفد الشبابي الأمريكي، التابع لشبيبة الحزب الديموقراطي الحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية، الوفد الضيف الذي يترأسه الديبلوماسي الأمريكي، ولاعب كرة السلة السابق جاي روبرتس.

زيارة شبيبة الحزب الأمريكي الحاكم، إلى كبرى حواضر الصحراء المغربية، هي الأولى من نوعها وستمكن الوفد الأمريكي، من الإطلاع على الأوراش التنموية الكبرى، الذي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بصفة عامة ومدينة العيون بشكل خاص.

وأكد الاعب الأمريكي السابق لكرة السلة جاي روبرتس، عقب زيارته للعيون عن سعادته وكذا إنبهاره رفقة الشبيبة الديمقراطية الأمريكية، بالنمو العمراني والديموغرافي الذي تشهده مدينة العيون.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أسرت أن ذات الوفد قد إلتقى بوالي جهة العيون الساقية الحمراء بيكرات عبد السلام، رفقة رئيس جمعية تيبو بالعيون، مشيرا إلى أن العيون المغربية تتوفر على طاقات رياضية شابة، من شأنها أن تعطي الكثير برياضة كرة السلة، حيث عبروا عن سعادتهم بعد اللقاء الذي جمعهم بالاعيبي كرة السلة بالعيون، وذلك بمركز تيبو بالعيون، و الذي تموله سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بشمال المملكة.

ومن جانبه أكد ذات الرياضي الدولي، أن برنامج تيبو الممول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، يركز بالأساس على إستخدام الرياضة، “كرة السلة بشكل أساسي” كوسيلة لتعزيز قيم الحياة، وحل النزاعات وتطوير المهارات الإجتماعية بين الشباب.

العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية و التي شهدت في وقت سابق، إفتتاح منظمة “تيبو المغرب” غير الحكومية والسفارة الأمريكية بالرباط، مركزا للتربية عن طريق الرياضة، بالمدرسة الإبتدائية عبد الكريم الخطابي، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، خلال الزيارة التي قام بها للعيون، حيث سيمكن هذا المركز نحو 200 طفل، تتراوح أعمارهم بين 12و16 سنة، من الإستفادة من خدماته الرياضية وكذا دعم رياضي كرة السلة بالعيون.

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