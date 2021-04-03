لقاح "أسترازينيكا"
الصورة تعبيرية

مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

منذ ساعتين
0
هبة بريس - وكالات

علقت هولندا استخدام لقاح أسترازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا.

وكانت وزارة الصحة الهولندية قررت مساء الجمعة عدم استخدام اللقاح في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، وذلك على خلفية حدوث تأثيرات جانبية خطيرة لدى نساء.

وبعد مشاوراتها مع الوزارة، قررت المكاتب الصحية في هولندا السبت تعليق كل التطعيمات بلقاح أسترازينيكا مؤقتا لمنع الهدر في اللقاح لأنه لا يمكن ضمان الاستفادة من كل الأمبولات التي سيتم فتحها للتطعيم مع قلة عدد القادمين.

وكان من المنتظر تلقيح نحو 700 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بلقاح أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يسري قرار التعليق مؤقتا حتى السابع من الشهر الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات دموية

بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات…

منذ 3 ساعات
Photo of بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون الشركة المشغلة

بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون…

منذ 4 ساعات
Photo of البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء كورونا

البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء…

منذ 4 ساعات
Photo of الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ 5 ساعات
Photo of فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”

فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي…

منذ 6 ساعات
Photo of بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

منذ 9 ساعات
Photo of بايدن يعلق على هجوم الكابيتول

بايدن يعلق على هجوم الكابيتول

منذ 17 ساعة
Photo of السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

منذ 18 ساعة
Photo of هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

منذ 20 ساعة
Photo of إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق