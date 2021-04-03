مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

هبة بريس - وكالات

علقت هولندا استخدام لقاح أسترازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا.

وكانت وزارة الصحة الهولندية قررت مساء الجمعة عدم استخدام اللقاح في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، وذلك على خلفية حدوث تأثيرات جانبية خطيرة لدى نساء.

وبعد مشاوراتها مع الوزارة، قررت المكاتب الصحية في هولندا السبت تعليق كل التطعيمات بلقاح أسترازينيكا مؤقتا لمنع الهدر في اللقاح لأنه لا يمكن ضمان الاستفادة من كل الأمبولات التي سيتم فتحها للتطعيم مع قلة عدد القادمين.

وكان من المنتظر تلقيح نحو 700 شخص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بلقاح أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يسري قرار التعليق مؤقتا حتى السابع من الشهر الجاري.

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