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المغرب والأرجنتين يتفقان على تفعيل اتفاقيات متعلقة بالتعليم العالي

منذ ساعتين
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هبة بريس

اتفق المغرب والأرجنتين على تفعيل اتفاقيات متعلقة بالتعليم العالي والاعتراف المتبادل بالشهادات، التي تسلمها الجامعات والمعاهد العليا في كلا البلدين.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أنه يجري تدارس مشروعي اتفاقيتين بشأن التعليم العالي والاعتراف المتبادل بالشهادات.

وكان مشروعا هاتين الاتفاقيتين محور لقاء جمع بين وزير التعليم الأرجنتيني، نيكولاس تروطا، وسفير المغرب لدى الأرجنتين، السيد يسير فارس.

وتطرقا الجانبان خلال الاجتماع، الذي حضره سفيرا مصر والهند، لعملية وضع اللمسات الأخيرة على هاتين الاتفاقيتين تمهيدا لتوقيعها في المستقبل القريب.

وأبرم المغرب والأرجنتين، خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأرجنتين في دجنبر 2004، اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي تهدف إلى تعزيز التعاون بين جامعات البلدين من خلال تبادل الطلبة والباحثين.

وأرست الاتفاقية أسس التعاون العلمي والتكنولوجي، وشجعت مشاركة الأساتذة الباحثين في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تنظم في كل من البلدين.

كما نصت على إحداث كراسي للدراسات الأمريكولاتينية والدراسات العربية الإسلامية داخل جامعات البلدين.

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