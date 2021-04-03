تراجع الفاتورة الطاقية في المغرب .. و مكتب الصرف يوضح
هبة بريس
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية تراجعت مع متم شهر فبراير الماضي بنسبة 28,8 بالمائة، مقارنة مع متم الشهر ذاته من السنة الفارطة .
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر فبراير 2021 ، أن هذا الانخفاض سببه أساسا تراجع مقتنيات الغازوال والفيول ( 2,28 مليار درهم ).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التراجع يعود، أيضا، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 23,1 في المائة ( 4.045 درهما / طن مع نهاية فبراير 2021 ).
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التراجع يعزى كذلك إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 19,6 في المائة .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0