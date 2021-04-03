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تراجع الفاتورة الطاقية في المغرب .. و مكتب الصرف يوضح

منذ 10 دقائق
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية تراجعت مع متم شهر فبراير الماضي بنسبة 28,8 بالمائة، مقارنة مع متم الشهر ذاته من السنة الفارطة .

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر فبراير 2021 ، أن هذا الانخفاض سببه أساسا تراجع مقتنيات الغازوال والفيول ( 2,28 مليار درهم ).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التراجع يعود، أيضا، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 23,1 في المائة ( 4.045 درهما / طن مع نهاية فبراير 2021 ).

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التراجع يعزى كذلك إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 19,6 في المائة .

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