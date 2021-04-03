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القنيطرة.. مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب حافلة

منذ ساعتين
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 30 آخرون بجروح، 7 من بينهم إصاباتهم خطيرة، صباح اليوم السبت، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى مدخل مدينة القنيطرة عبر الطريق السيار كانت قادمة عبر الطريق الجهوية 405.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الادريسي لتلقي العلاجات الضرورية.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

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