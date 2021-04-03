الMDJS تطلق “نتحركو سيليبريتي” للتشجيع على ممارسة الرياضة

هبة بريس

تُغْنِي المغربية للألعاب والرياضة مرة أخرى منصتها “نتحركو”، التي أطلقتها في 2016 عبر كبسولات تلفزيونية تُبَثُّ على القناة الثانية دوزيم والتي عرفت إقبالا واسعا من طرف الجمهور، عبر “نتحركو سيليبريتي” يستضيف هشام مسرار شخصيات مشهورة، تجد نفسها في مواجهة تحديات رياضية مختلفة وأحيانا جديدة وغير مألوفة.

وسترافق وجوه بارزة من الجيل الجديد في المشهد الثقافي والفني المغربي، مقدم البرنامج هشام مسرار عبر حلقات يطبعها الود و التحدي و الشغف بالرياضة.

في كل حلقة جديدة سيتابع المشاهدون نجومهم المفضلين من خلال يوم جديد مليء بالتحديات، مما سيحفزهم و يشجعهم على الحركة : “نتحركو”!

و من خلال هذا البرنامج، ترسخ المغربية للألعاب والرياضة مهمتها الاجتماعية وتساهم في تشجيع ونشر ممارسة الرياضة واعتماد نمط عيش صحي.

و يتكون برنامج “نتحركو سيليبريتي” من 15 كبسولة، يتم بثها عبر قناة دوزيم خلال الفترة من الإثنين 22 مارس إلى الجمعة 9 أبريل كل يوم (باستثناء نهاية الأسبوع) على الساعة 21H15.

و منذ انطلاق حلقاته الأولى سنة 2016، عرف برنامج “نتحركو” إثراءا منتظما ومتجددا خاصة مع “نتحركو آب”، التطبيق الجوال للتدريب الرياضي في البيت. “نتحركو” هو تطبيق مغربي ومجاني 100%، تم إطلاقه مع بداية فترة الحجر الصحي في مارس 2020، بنسخة على نظام أندرويد وأخرى على أيوس IOS، من أجل ضمان توفرها للجميع. ويضم التطبيق على الخصوص برامج تدريبات خاصة مع توفير أزيد من 350 تمرين في صيغة الفيديو.

ودائما خلال الحجر الصحي، قامت المغربية للألعاب والرياضة أيضا بإطلاق « نتحركو فالدار » الذي مكن عشرات الآلاف من المغربيات والمغاربة من مواصلة ممارسة الرياضة بشكل آمن ومسؤول في منازلهم.

و خلال هذه الفترة، راكمت الكابسولات العشرة التي بُثت على قناة دوزيم 49 مليون مشاهد فيما عرف التطبيق 80.000 تحميل، و صُنف ضمن الخمس التطبيقات الأوائل الأكثر تحميلا في المغرب ما بين مارس ويونيو 2020.

و خلال 2019 و2020، احتل برنامج “نتحركو” صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على قناة دوزيم بنحو8 مليون مشاهد على مدى شهر وبث 25 كبسولة. (المصدر: REGIE3).

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