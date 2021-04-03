” كورونا” يحرم فريق سان جرمان من خدمات فيراتي ضد بايرن

هبة بريس ـ رياضة

أفاد نادي سان جرمان الفرنسي لكرة القدم ، اليوم الجمعة، أن الفريق سيضطر إلى خوض مباراة الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لاصابته بفيروس “كورونا”.

وقال النادي، في بيان، إن الفحوصات والاختبارات الدورية أثبتت إصابة ماركو فيراتي الذي سيخضع الى تطبيق البروتوكول الصحي المناسب”.

ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بـ”كوفيد-19″ قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جرمان في الدوري ضد ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونيخ ضد بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره النادي الباريسي 0-1.

لكن مشاركة فيراتي (28 عاما) في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل اصابته بفيروس “كورونا”، وذلك بسبب كدمة في فخذه الأيسر.

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