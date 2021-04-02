بايدن يعلق على هجوم الكابيتول
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

بايدن يعلق على هجوم الكابيتول

منذ 13 ساعة
1
هبةبريس ـ وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قلبه مكسور بمقتل ضابط شرطة جراء هجوم نفذ الجمعة على مجمع الكابيتول في واشنطن.

وصرح بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض مساء الجمعة: “شعرنا أنا وجيل بأن قلبينا مكسورين عند علمنا عن الهجوم باستخدام العنف على نقطة تفتيش أمنية في أرض الكابيتول الأمريكي والذي أسفر عن مقتل ضابط الشرطة، ويليام إيفانس، فيما يكافح أحد زملائه الضباط على حياته”.

وتابع بايدن: “نعرب عن خالص تعازينا لعائلة الضابط إيفانس ولكل من حزن بخسارته. نعرف مدى صعوبة هذا الزمن بالنسبة للكابيتول وكل من يعمله فيه ويقوم بحمايته”.

وأشار بايدن إلى أنه يتلقى بشكل دوري معلومات مع مستشاره للأمن الداخلي حول ملابسات الحادث وسير التحقيق، معربا عن شكره باسم الدولة لشرطة الكابيتول وقوات الرد السريع للحرس الوطني وكل من تعامل مع الهجوم”.

وسبق أن أفادت شرطة الكابيتول الذي يحتضن مقر الكونغرس الأمريكي بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بهجوم نفذه شخص اندفع بسيارته صوب أفراد قوات الأمن، ما تسبب في رفع درجة التأهب في محيط المجمع.

وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

وهذا هو ثاني هجوم يشهده الكابيتول عام 2021 حيث سبق أن اقتحمت مجموعة لأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر الكونغرس يوم 6 مارس خلال اضطرابات واسعة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون الشركة المشغلة

بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون…

منذ 20 دقيقة
Photo of البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء كورونا

البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء…

منذ 60 دقيقة
Photo of الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”

فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي…

منذ ساعتين
Photo of بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

منذ 6 ساعات
Photo of السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول

منذ 15 ساعة
Photo of هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

هجوم الكابيتول: مقتل رجل شرطة ومنفذ الهجوم

منذ 16 ساعة
Photo of إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي إثر تهديد أمني

منذ 17 ساعة
Photo of الحراك: مظاهرات جديدة في الجزائر ضد الجيش والنظام القائم

الحراك: مظاهرات جديدة في الجزائر ضد الجيش والنظام القائم

منذ 17 ساعة
Photo of “مدنية ماشي عسكرية” .. الجزائريون يخرجون للاحتجاج في الجمعة ال112

“مدنية ماشي عسكرية” .. الجزائريون يخرجون للاحتجاج في الجمعة…

منذ 20 ساعة

تعليق واحد

  1. تلقينا ببالغ الأسى و الأسف خبر أحداث الكابتول المؤسف التي راح ضحيتها الضابط المغدور و عدد من رجال الشرطة كما ندين مثل هذه الأحداث ساء بأمريكا أو بباقي ربوع الدول كي لا تتكرر مجددا. و كشعب مغربي نعزي أسرة الضابط الصغيرة و الكبيرة و نتمنى الشفاء العاجل لباقي أفراد الشرطة و نسأل الله لهم الصبر و السلوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق