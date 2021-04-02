أخنوش يستقبل الناصري برلماني “البيجيدي” الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار

هبة بريس ـ الرباط

استقبل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 بعين الشق بالدار البيضاء، عبد اللطيف الناصري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي قدم استقالته من الحزب والتحق رسميا ب “الحمامة”.

وكان الناصري يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة عين الشق ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ويعتبر من أبرز الفعاليات الجمعوية والرياضية البارزة بمنطقة عين الشق سيدي معروف.

وكان عبد اللطيف الناصري، قد التحق مؤخرا، بحزب التجمع الوطني للأحرار بعدما قدم استقالته من كافة الهياكل التنظيمية لحزب العدالة والتنمية،

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