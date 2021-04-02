السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم أمام مبنى الكابيتول
قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما.
وأفادت شبكة “إن بي سي” بأن غرين، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه من أتباع “أمة الإسلام”.
وأشار غرين في منشورات حديثة على “فيسبوك” إلى أنه فقد وظيفته، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وكانت شرطة مبنى الكونغرس قالت إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شرطي وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.
وقالت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.
وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.
2 تعليقات
هاته الطائفة التي تدعي امة الاسلام بعيدة كل البعد عن الاسلام الصحيح ،اغلبيتها من السود الامريكيين ويوجد مقرها بشيكاغو و الله اعلم.فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
ندين هذا الفعل الإرهابي و الدين الإسلامي بريئ من هذه الأفعال الشنيعة و لا يمت ما فعله هذا الإرهابي بمبنى الكونغرس و دهسه لرجال الشرطة و حمله للسلاح في وجههم بأية صلة للأمة الإسلامية السميحة و المسالمة.