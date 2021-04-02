بنما تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المغرب
كاريزو أبرزت، خلال محادثات مع سفيرة المغرب لدى بنما

بنما تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع المغرب

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ و م ع

أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية البنمية، دايرا كاريزو، حرص بلادها على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية البنمية أن السيدة كاريزو أبرزت، خلال محادثات مع سفيرة المغرب لدى بنما، أمامة عواد، حرص الحكومة البنمية على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على الأجندة السياسية.

وأضاف البلاع أن المباحثات شكلت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل إعادة إطلاق الحوار السياسي.

وحسب المصدر ذاته، تناولت المباحثات وضع المرأة والجهود التي يبذلها البلدان من أجل تمكينها وإدماجها بشكل كامل في المجتمع، ومكنت من إطلاع الجانبين بعضهما البعض على الاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة في مواجهة جائحة كوفيد-19 ، والتدابير التي اعتمدتها الحكومتان لحماية القطاعات الأكثر هشاشة.

وجددت المسؤولة البنمية، بهذه المناسبة، التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتها لعلاقاتها مع المغرب، الذي تشترك معه بنما في العديد من أوجه التشابه في المجال البحري والتجاري وفي ميدان الموانئ.

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تعليق واحد

  1. جميل أن تعيد بعض الدول حساباتها من جانب رابح-رابح مع المغرب و تدخل مصالحها معه ضمن أجنداتها. بالإضافة الى بحث سبل التعاون في مجال التجارة و الموانئ و المجال بحري نتطلع أيضا إلى وضع حد و الإنكباب على قوانين تحصن الدولتين من التهرب الضريبي و تبييض الأموال لتكتمل المصالح العامة لجميع الأطراف.

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