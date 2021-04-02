المحامون الشباب يسجلون تراجع منسوب الحريات
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المحامون الشباب يُسجلون تراجع منسوب الحريات وتعنيف الوقفات

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

عبر اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط،، عن إدانته لما وصفه بـ”الاعتداء غير المبرر” الذي طال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها احتفالا بذكرى يوم الأرض.

ويرى الاتحاد، أن “الاعتداء طال رمزا حقوقيا وإسما مهنيا له رمزيته وسط الساحة المهنية للمحامين”، معبرا عن “تضامنه غير المشروط مع السيد النقيب فيما تعرض له من مضايقات لا تقف عند شخصه بل تتعداه إلى جموع المحامين لما يمثله من رمزية لها، فضلا عن كونه رئيسا سابقا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وسجل الاتحاد في بيان له، عن “قلقه الشديد من تراجع منسوب الحريات والتعامل مع وقفات سلمية بعنف غير مبرر مما يشكل معه ردة حقوقية لا سابق لها”، كما أكد أن الاحتجاج يبقى دستوريا مكفولا بالقانون.

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