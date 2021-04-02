محنة الباكوري مسترسلة ..البيجيدي يجره للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور عزيز وباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة ومصطفى الباكوري المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

ويستعد فريق حزب رئيس الحكومة لمساءلة الباكوري حول مستويات مساهمة هذه الوكالة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا مستويات إنجاز مشاريع “نور” المتعلقة بالطاقة الشمسية، والاكراهات التي تعترض اتمام هذه المشاريع خاصة بعد صدور تقارير تتحدث عن فشل بعد اختيارات الوكالة.

وتأتي خطوة البيجدي أيضا بعد بلاغ صدر عن الديوان الملكي في وقت سابق سجل فيه الملك محمد السادس حسب نص البلاغ تأخر في بعض الأشغال .

وتحدتت تقارير اخبارية عن منع مصطفى الباكوري من مغادرة التراب الوطني بمطار محمد الخامس الدولي الاثنين 29 مارس 2021.

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