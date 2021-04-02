امزازي البرلمان سؤال
الصوررة من الأرشيف

امزازي مطلوب في البرلمان لمناقشة وضعية “أساتذة التعاقد”

منذ 5 ساعات
2
هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية.

ويأتي هذا الطلب الذي تقدم به فريق “البيجيدي” من أجل مناقشة الوزير سعيد أمزازي حول وضعية أساتذة التعاقد، وذلك بالتزامن مع خطوات احتجاجية تصعيدية تخوضها هذه الفئة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا له فريق العدالة والتنمية في ظل تزايد الدعوات إلى إيجاد حل لهذا الملف، خاصة مع الضرر الذي يلحق التلاميذ، والانعكاسات السلبية على تحصيلهم بسبب التقطعات الناجمة عن إضرابات الأساتذة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الضمان الاجتماعي يُعلن عن دعم أجراء قطاع المطاعم ومتدربيهم

الضمان الاجتماعي يُعلن عن دعم أجراء قطاع المطاعم ومتدربيهم

منذ 42 دقيقة
Photo of المحامون الشباب يُسجلون تراجع منسوب الحريات وتعنيف الوقفات

المحامون الشباب يُسجلون تراجع منسوب الحريات وتعنيف الوقفات

منذ 3 ساعات
Photo of محنة الباكوري مسترسلة ..البيجيدي يجره للمساءلة البرلمانية

محنة الباكوري مسترسلة ..البيجيدي يجره للمساءلة البرلمانية

منذ 3 ساعات
Photo of تجميد عضوية جمعيتين لمنتجي الخضر والفواكه

تجميد عضوية جمعيتين لمنتجي الخضر والفواكه

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 1838 شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 1838 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 513 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 513 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 10 حالة وفاة جديدة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 581 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 581 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 5 ساعات
Photo of أكادير : “المرأة الحديدية” تدخل في إضراب عن الطعام وهذه مطالبها للمسؤولين

أكادير : “المرأة الحديدية” تدخل في إضراب عن الطعام…

منذ 8 ساعات
Photo of بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات خاصة

بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات…

منذ 12 ساعة

‫2 تعليقات

  1. أساتذة التعاقد يريدون الوظيفة العمومية التي توفر لهم الكسل والخمول والترقية بالأقدمية بدون أدنى مجهود

  2. النفاق، لعنة الله عليهم .
    كل شيء واضح دون ان يطلبوه للبرلمان ،ايته العصابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق