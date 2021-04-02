امزازي مطلوب في البرلمان لمناقشة وضعية “أساتذة التعاقد”

هبة بريس ـ الرباط

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية.

ويأتي هذا الطلب الذي تقدم به فريق “البيجيدي” من أجل مناقشة الوزير سعيد أمزازي حول وضعية أساتذة التعاقد، وذلك بالتزامن مع خطوات احتجاجية تصعيدية تخوضها هذه الفئة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا له فريق العدالة والتنمية في ظل تزايد الدعوات إلى إيجاد حل لهذا الملف، خاصة مع الضرر الذي يلحق التلاميذ، والانعكاسات السلبية على تحصيلهم بسبب التقطعات الناجمة عن إضرابات الأساتذة.

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