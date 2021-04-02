باستعمال المسدسات ..القبض على عصابة بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد أن خلفا موجة هلع ورعب بين صفوف ساكنة مدينة سطات وزوارها، وبعد أن أبديا مقاومة شرسة في مواجهة رجال الأمن التابعين لمصلحة الشرطة القضائية الولائية، هكذا اضطر رجال الحموشي بسطات لاشهار أسلحتهم الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها في تدخل أمني ليلي استهدف اعتقال شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 23 و25 سنة، واللذين كان في حالة اندفاع قوية وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

كانت مدينة سطات تعيش على الوقع الهدوء والسكينة، قبل أن تنتشر أخبار عن وقوع اعتداءات تطال مواطنين وزوار المدينة حتى من الأجانب ، والمشتبه فيه يستعمل دراجة نارية وسيوف….بعد توالي حالات السرقات والاعتداء خلال الفترة الاخيرة من شهر مارس، انتشر الخبر ونسجت معه الروايات والحكايات….تداول المتداولون عن وجود مشتبه فيه ينشط على متن دراجة نارية يعترض المارة مهددا اياهم بالاسلحة البيضاء…الكل بات يعيش على وقع الرعب، الاجهزة الامنية تسارع الزمن وتسابقه لتشخيص هوية المشتبه فيه المفترض.

بدأت شكايات المواطنين تتقاطر على المصلحة الولائية اتباعا، مما جعل المحققين في حيرة من أمرهم، لكن الحنكة والجدية التي أبداها فريق أمني تابع للشرطة القضائية من خلال اعتماد تقنيات حديثة، كانت كفيلة بتحديد هوية المشتبه فيهما المفترضين.

دقت ساعة الحسم، ودقت ساعة الصفر، حينها انتقل الفريق الامني باحترافية وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد افريحة نواحي البروج ليلا، هناك تمت محاصرة مسكنيهما ومداهمتها واعتقال المشتبه فيهما، وبعد تعميق التفتيش والبحث معهما تم حجز دراجتين ناريتين وثلاث مديات كبيرة الحجم وهواتف نقالة موضوع السرقات ومبالغ مالية وألبسة كانت تستعمل أثناء عمليات السرقات وحقيبة يدوية، ضمن عملية أمنية نوعية لم تفلح معها المقاومة العنيفة وتهديد عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.

عناصر الشرطة القضائية بسطات، قادت الموقوفين الاثنين باحترافية عالية الى مقر ولاية الامن لاستكمال مجريات التحقيق، حيث تم عرض المشتبه فيها على أنظار الضحايا للتعرف عليهم وجمع كافة المعطيات التي تساعد على مجريات البحث والتدقيق.

بعدها تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين، في انتظار عرضهما على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات من أجل التهم الموجهة إليهما.

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