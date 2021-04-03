في الصورة جون بايدن

بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تأكيد 15 من مرشحيه بالتنوع داخل الحكومة، قائلا إنها “بتنوعها تمثل بدقة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال بايدن: “هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تبدو فيها الحكومة مثل أمريكا.. هذا ما وعدنا به أننا سنفعله، وقد فعلناه”.

من بين أعضاء مجلس الوزراء، لويد أوستن وهو أول وزير دفاع أسود، بيت بوتيجيج وهو أول عضو في مجلس الوزراء مثلي الجنس بشكل علني، ديب هالاند وهي أول سكرتيرة للأمريكيين الأصليين، وكمالا هاريس أول نائبة رئيس.

وشكر بايدن مجلس الشيوخ على تصرفه السريع والموافقة على مرشحيه “التاريخيين”، مضيفا: “من الصعب تصديق ذلك ، لكن حكومتنا هي من أسرع الوزارات التي يتم تشكيلها”.

وهذا أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد أكثر من أسبوع بقليل من تأكيد مرشحه النهائي في 22 مارس، باستثناء مدير مكتب الإدارة والميزانية.

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