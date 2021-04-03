ممثل إسرائيل بالمغرب يعلن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الجانبين
هبة بريس - الرباط
أعلن الممثل الاسرائيلي بالرباط، دافيد غوفرين، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مؤسسات مغربية وإسرائيلية خاصة.
وقال غوفرين في تغريدة عبر “تويتر”: “الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الكونفدرالية المغربية للمقاولات (أكبر تجمع للمقاولات في المملكة) وشركة IBEO الإسرائيلية (متخصصة بمجال التكنولوجيا)”.
وأردف: “الاتفاقية الثانية وقعت بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة الدار البيضاء، وكلية الإدارة بجامعة تل أبيب”.
وتابع: “الاتفاقية الأولى سترفع وتيرة العجلة الاقتصادية، والثانية ستفتح الأبواب للطلبة من أجل تعليم أفضل وفرص عمل أقوى”.
ولم يذكر الدبلوماسي الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول الاتفاقيتين.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
جميل جدا ان نستفد من التكنولوجيا الحديثة والتعاون مع جميع الدول المتقدمة الا جارة الشر والسوء المسمات بالجزائر يجب أن نبتعد عنا لأنها لا خير فيها