ممثل إسرائيل بالمغرب يعلن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الجانبين

هبة بريس - الرباط

أعلن الممثل الاسرائيلي بالرباط، دافيد غوفرين، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مؤسسات مغربية وإسرائيلية خاصة.

وقال غوفرين في تغريدة عبر “تويتر”: “الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الكونفدرالية المغربية للمقاولات (أكبر تجمع للمقاولات في المملكة) وشركة IBEO الإسرائيلية (متخصصة بمجال التكنولوجيا)”.

وأردف: “الاتفاقية الثانية وقعت بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة الدار البيضاء، وكلية الإدارة بجامعة تل أبيب”.

وتابع: “الاتفاقية الأولى سترفع وتيرة العجلة الاقتصادية، والثانية ستفتح الأبواب للطلبة من أجل تعليم أفضل وفرص عمل أقوى”.

ولم يذكر الدبلوماسي الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول الاتفاقيتين.

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