تامر حسني ينعي والد زوجته المغربية بسمة بوسيل
نجلاء مزيان - هبة بريس
و أضاف :” انعم عليه ربنا بيهم و انعم عليه ايضاً بتحملهم و توفاه الله يوم جمعه و في هذا الشهر الكريم
بكلمات مؤثرة، نعى النجم المصري تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
و نشر تامر حسني صورة تجمعه بالفقيد مرفوقة بالتعليق التالي:”توفى اليوم حمايا الغالي و حبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب و امراض اخرى مزمنه توالت بعدها”.
و أضاف :” انعم عليه ربنا بيهم و انعم عليه ايضاً بتحملهم و توفاه الله يوم جمعه و في هذا الشهر الكريم
اسألكم الفاتحه و الدعاء بالرحمه له و لكل من توفاهم الله، إنا لله و إنا اليه راجعون”.
و الجدير بالذكر أن والد خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل غادر إلى دار البقاء ليلة أمس الخميس بعد معاناته مع المرض.
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إنا لله و إنا إليه راجعون و تغمضه الله بواسع رحمته و أدخاه فسيح جنانه و ألحقه بعباده الصالحين و كل أموات المسلمين آميييين آميييييين آميييييين