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فاس .. حادثة سير خطيرة ترسل قاصرا للمستعجلات

منذ ساعة واحدة
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ع.محياوي ـ هبة بريس

خلفت حادثة سير وقعت زوال اليوم الجمعة 02 أبريل الجاري، إصابة قاصر إصابة متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس مما تسببت له في نزيف دموي في أذنه بعد دهسه من طرف سائق سيارة من النوع الخفيف رونو 19.

هبة بريس عاينت الحادث الذي وقع على مستوى طريق الدكارات في اتجاه للا سكينة، حيث حلت على الفور مصالح شرطة حوادث السير للقيام بالمتعين بتعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا وتم نقل المصاب على الفور صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس على متن سيارة إسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.

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