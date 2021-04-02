..فيصل عزيزي يقرر الرحيل خارج أرض الوطن
..فيصل عزيزي

بسبب “كذبة أبريل”.. عزيزي يتحايل على متابعيه

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كشف الفنان المغربي فيصل عزيزي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، أن قراره المتعلق بالهجرة خارج أرض الوطن هو مجرد كذبة أبريل.

ونشر عزيزي تدوينة جاءت كالتالي:” أودي ما غادي فين غير كذبة أبريل، يسمحوليا كاع الناس اللي تهولو عليا، و لكن زمطتكم فهادي”.

و أضاف :”شكرا لكل من تعاطف و قال كلام زوين. و بدوري اتعاطف مع من شافوا راسهم فالمنشور السابق متفهمكم انا اختاريت نبقى و نكمل ما بديت حبا فالمحبين و على قلب شي بعضين”.

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