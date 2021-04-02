تعيين فيصل روضي منسقا إقليميا للإتحاد الدستوري بإنزكان أيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع زعيم الاتحاد الدستوري ” محمد ساجد ” ثقته في الإعلامي والرياضي ” فيصل روضي ” لتتم تزكيته ليكون منسقا إقليميا لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة إنزكان أيت ملول.

– فيصل روضي الشاب الذي زاوج بين الإعلام والرياضة والسياسة

حضيت منطقة انزكان ايت ملول بواحد من الرجالات المخضرمين، الذي تشبع بالعمل الجمعوي منذ نعومة اظافره، حيث تنبأ له عدد من الفاعلين في صغره بمستقبل زاهر في مجال التدبير والتسيير.

الروضي الذي ولد بمنطقة أولاد تايمة حيث ولج المدرسة العمومية تلميذا ثم منشطا داخل الأندية المدرسية ليبدأ مشواره التعليمي مزاوجا بين الدراسة والعمل الجمعوي.

شخصية الرجل جعلته يدخل تسيير المخيمات الصيفية من مستفيد إلى منشط رائد في المجال بعدد من مدن المملكة.

دخل الشاب ” روضي ” المجال الإعلامي كمراسل صحفي لعدد من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية، ثم مديرا لجريدة إلكترونية خبرية الاولى جهويا.

انتخب الرجل عضوا بالعصبة الوطنية لكرة القدم مباشرة بعد انتخابه كذلك رئيسا لفريق هلال تراست بانزكان ، ليحضى بثقة الفريق والمكتب المسير خصوصا بعد تحقيق نتائج إيجابية بعدد من المحافل الرياضية.

دخل المجال السياسي سنة 2016 حيث خاض غمار التجربة السياسية بعد تقدمه للاستحقاقات البرلمانية باسم حزب الاتحاد الدستوري بنتائج مهمة، وهي التجربة السياسية التي زادته ثقة في مواصلة المسار إلى أن حضي اليوم بثقة زعيم الحزب محمد ساجد.

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