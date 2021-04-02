محمد ساجد وفيصل الروضي

تعيين فيصل روضي منسقا إقليميا للإتحاد الدستوري بإنزكان أيت ملول

منذ 21 دقيقة
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع زعيم الاتحاد الدستوري ” محمد ساجد ” ثقته في الإعلامي والرياضي ” فيصل روضي ” لتتم تزكيته ليكون منسقا إقليميا لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة إنزكان أيت ملول.

– فيصل روضي الشاب الذي زاوج بين الإعلام والرياضة والسياسة

حضيت منطقة انزكان ايت ملول بواحد من الرجالات المخضرمين، الذي تشبع بالعمل الجمعوي منذ نعومة اظافره، حيث تنبأ له عدد من الفاعلين في صغره بمستقبل زاهر في مجال التدبير والتسيير.

الروضي الذي ولد بمنطقة أولاد تايمة حيث ولج المدرسة العمومية تلميذا ثم منشطا داخل الأندية المدرسية ليبدأ مشواره التعليمي مزاوجا بين الدراسة والعمل الجمعوي.

شخصية الرجل جعلته يدخل تسيير المخيمات الصيفية من مستفيد إلى منشط رائد في المجال بعدد من مدن المملكة.

دخل الشاب ” روضي ” المجال الإعلامي كمراسل صحفي لعدد من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية، ثم مديرا لجريدة إلكترونية خبرية الاولى جهويا.

انتخب الرجل عضوا بالعصبة الوطنية لكرة القدم مباشرة بعد انتخابه كذلك رئيسا لفريق هلال تراست بانزكان ، ليحضى بثقة الفريق والمكتب المسير خصوصا بعد تحقيق نتائج إيجابية بعدد من المحافل الرياضية.

دخل المجال السياسي سنة 2016 حيث خاض غمار التجربة السياسية بعد تقدمه للاستحقاقات البرلمانية باسم حزب الاتحاد الدستوري بنتائج مهمة، وهي التجربة السياسية التي زادته ثقة في مواصلة المسار إلى أن حضي اليوم بثقة زعيم الحزب محمد ساجد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبراء يبرزون مسؤولية الجزائر في النزاع حول الصحراء المغربية

خبراء يبرزون مسؤولية الجزائر في النزاع حول الصحراء المغربية

منذ 29 دقيقة
Photo of رئيس النيجر يوشح شخصيتين مغربيتين

رئيس النيجر يوشح شخصيتين مغربيتين

منذ ساعتين
Photo of بنشعبون يعرب عن أمله في تقوية التنسيق للحصول على لقاحات “كورونا”

بنشعبون يعرب عن أمله في تقوية التنسيق للحصول على…

منذ 6 ساعات
Photo of لماذا يجب على الاتحاد الأوروبي إدراج “البوليساريو” ضمن قائمته للإرهاب

لماذا يجب على الاتحاد الأوروبي إدراج “البوليساريو” ضمن قائمته…

منذ 9 ساعات
Photo of أكاديمي يقترح فكرة قد تزعج الجزائر جيو استراتيجيا

أكاديمي يقترح فكرة قد تزعج الجزائر جيو استراتيجيا

منذ 17 ساعة
Photo of القضاء بالبيرو يوجه “صفعة قوية” جديدة لجبهة “البوليساريو”

القضاء بالبيرو يوجه “صفعة قوية” جديدة لجبهة “البوليساريو”

منذ 18 ساعة
Photo of نائب برلماني فرنسي يدعو بلاده إلى افتتاح تمثيلية دبلوماسية في الصحراء المغربية

نائب برلماني فرنسي يدعو بلاده إلى افتتاح تمثيلية دبلوماسية…

منذ 21 ساعة
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره السلوفيني

بوريطة يتباحث مع نظيره السلوفيني

منذ 21 ساعة
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون سن أحكام تتعلق بإقراض السندات

الحكومة تصادق على مشروع قانون سن أحكام تتعلق بإقراض…

منذ 22 ساعة
Photo of العثماني: سنعمل على إعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد المنتظرة

العثماني: سنعمل على إعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس…

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق