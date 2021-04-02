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بسبب خرقها التدابير الصحية .. إغلاق ثانوية ليوطي بالدار البيضاء

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هبة بريس - الدار البيضاء

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، تعليق الدراسة الحضورية بمؤسسة ثانوية ليوطي، و اعتماد نمط التعليم عن بعد لفائدة تلاميذها، لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الجمعة 02 أبريل 2021.

وأفاد بلاغ للاكاديمية، أن اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع وضعية كوفيد19 ، ممثلة في السلطات المحلية والصحية والتعليمية، بزيارة لمؤسسة ليوطي يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك من أجل معاينة وتشخيص الوضعية داخل ثانوية ليوطي، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على أوسع نطاق بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه تلاميذ ثانوية ليوطي في حالة احتفالية تتعارض كليا مع ما تستوجبه الظرفية الراهنة من احترام للبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات المختصة.

وإتخذت هذه الإجراءا، يضيف ذات البلاغ، بناء على توصيات اللجنة المذكورة، حرصا منها على ضمان صحة وسلامة جميع مرتادي المؤسسة من أساتذة وتلاميذ وأطر إدارية.

و تأتي ذلك، تفعيلا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين عدد 039/20 بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي 2020/2021 في ظل جائحة كوفيد-19 وعدد 046/20 بتاريخ 15 شتنبر 2020 في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي؛ وتبعا لما جاء في دورية وزير الصحة رقم 078/2020 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، وعملا على تتبع ومواكبة الحالة الوبائية بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات

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