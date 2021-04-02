رئيس النيجر يوشح شخصيتين مغربيتين

هبة بريس

وشح رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو ، أمس الخميس بنيامي ، شخصيتين مغربيتين تقديرا للخدمات التي قدمتاها للأمة خلال مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي انعقد في يوليوز 2019 بنيامي.

وأفادت وكالة أنباء النيجر بأن الأمر يتعلق بمدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال ، الذي تم توشيحه ب”وسام الاستحقاق النيجري من درجة فارس” ،والمدير العام لمجموعة رحال السيد كريم رحال ، ب”وسام الاستحقاق النيجري من درجة فارس” .

ونال مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي الوسام لقاء “انخراط المغرب في تنظيم المؤتمر” وهو الأمر الذي يعكس ريادة المملكة حسب ما نقلته الوكالة عن الرئيس ايسوفو محمدو.

أما مدير مجموعة رحال ، أحد أفضل ممون حفلات إفريقي، فقد تم توشيحه من قبل رئيس الجمهورية بالنظر الى “الخبرة الكبيرة في مجال تقديم الوجبات الغذائية خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي” وكذا لتنظيمه “حفل العشاء المرموق الذي عرف حضور رؤساء الدول والحكومات، ومأدبة غداء لأكثر من 1000 مشارك “، وفقا للمصدر ذاته.

وإلى جانب السيدين مثقال ورحال ، قام رئيس النيجري أيضا بهذه المناسبة بتكريم شخصيات أخرى ساهمت في نجاح هذا الحدث القاري ،منهم على وجه الخصوص السيد أوحمودو محمدو ، الوزير السابق مدير ديوان رئيس الجمهورية ، رئيس لجنة التوجيه والمراقبة لوكالة الاتحاد الافريقي النيجر 2019 التي تولت قيادة هذا المشروع.

وتشكلت جل الشخصيات الأخرى التي تم تكريمها من رؤساء مقاولات أجنبية مستقرة في النيجر ، والتي ساهمت في إنجاح مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1