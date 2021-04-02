صورة تعبيرية

بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات خاصة

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط، اليوم الجمعة، عن تنظيم رحلات خاصة عند الضرورة انطلاقا من عدد من المدن المغربية في اتجاه فرنسا، خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات.

وقالت السفارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن بعض الرحلات الخاصة بين بعض مدن المغرب وفرنسا ستستمر وستكون برخصة و خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات المغربية.

وأضافت السفارة أنه على الراغبين في الحصول على المعلومات وإجراء الحجوزات الخاصة بهم مع شركات الطيران ، التواصل مع ترانسافيا وإير فرانس.

وأوصت السفارة والقنصليات العامة، الراغبين في العودة إلى فرنسا بالحجز في أسرع وقت ممكن ، نظرًا لغياب الرؤية في جداول الرحلات، الى جانب ضرورة تقديم اختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلى ماي.. الCNSS يمدد تعويضات كورونا لأجراء ومتدربي قطاع السياحة

إلى ماي.. الCNSS يمدد تعويضات كورونا لأجراء ومتدربي قطاع…

منذ ساعتين
Photo of تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

منذ ساعتين
Photo of فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من عدد السكان

فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من…

منذ 3 ساعات
Photo of خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

منذ 4 ساعات
Photo of مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

منذ 5 ساعات
Photo of طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية

طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات…

منذ 7 ساعات
Photo of شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب للاعتقال

شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب…

منذ 14 ساعة
Photo of أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

منذ 15 ساعة
Photo of تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

منذ 15 ساعة
Photo of برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق