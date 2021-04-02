بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات خاصة

هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط، اليوم الجمعة، عن تنظيم رحلات خاصة عند الضرورة انطلاقا من عدد من المدن المغربية في اتجاه فرنسا، خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات.

وقالت السفارة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن بعض الرحلات الخاصة بين بعض مدن المغرب وفرنسا ستستمر وستكون برخصة و خاضعة للمراقبة المعززة، وللشروط الصحية المحددة من قبل السلطات المغربية.

وأضافت السفارة أنه على الراغبين في الحصول على المعلومات وإجراء الحجوزات الخاصة بهم مع شركات الطيران ، التواصل مع ترانسافيا وإير فرانس.

وأوصت السفارة والقنصليات العامة، الراغبين في العودة إلى فرنسا بالحجز في أسرع وقت ممكن ، نظرًا لغياب الرؤية في جداول الرحلات، الى جانب ضرورة تقديم اختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

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