بسمة بوسيل ووالدها

الموت يفجع بسمة بوسيل في والدها

منذ ساعتين
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

نعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، والدها الذى توفى منذ ساعات، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه.

و كتبت بوسيل :”راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها … ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا … ان لله وان اليه راجعون”.

وأضافت: “اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”.

و اختتمت : “ربى أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائى، انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً ” .

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نعمان لحلو يُبدع في أغنية خاصة بالتوحد

نعمان لحلو يُبدع في أغنية خاصة بالتوحد

منذ 13 ساعة
Photo of بسبب التنمر…فيصل عزيزي يُقرر الرحيل خارج أرض الوطن

بسبب التنمر…فيصل عزيزي يُقرر الرحيل خارج أرض الوطن

منذ 14 ساعة
Photo of بعد غيابها عن الساحة الفنية .. الوالي يعلن عن مشاركة خديجة أسد في سيتكوم “قيسارية أوفلا”

بعد غيابها عن الساحة الفنية .. الوالي يعلن عن…

منذ 20 ساعة
Photo of هند زيادي تعلن عن عمل جديد مختلف سوف يرى النور قريبا

هند زيادي تعلن عن عمل جديد مختلف سوف يرى…

منذ 23 ساعة
Photo of بملابس النوم …دنيا باطمة تثير غضب متابعيها ( صورة )

بملابس النوم …دنيا باطمة تثير غضب متابعيها ( صورة…

منذ يومين
Photo of “معاك انتايا”.. حاتم عمور يغني جينيريك سيتكوم أحلام سيتي

“معاك انتايا”.. حاتم عمور يغني جينيريك سيتكوم أحلام سيتي

منذ يومين
Photo of هذا سبب وفاة طفلة الفنانة جمانا مراد

هذا سبب وفاة طفلة الفنانة جمانا مراد

منذ يومين
Photo of أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان خوري

أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان…

منذ يومين
Photo of سياسية أمريكية : الثقافة والفن المغربي يستحق أن يحتفى به بأمريكا

سياسية أمريكية : الثقافة والفن المغربي يستحق أن يحتفى…

منذ 3 أيام

بعد وفاة والدتها بأسبوع.. الوالي يعلن إلتحاق صفاء الخثامي…

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق