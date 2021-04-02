الموت يفجع بسمة بوسيل في والدها

نجلاء مزيان - هبة بريس

نعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، والدها الذى توفى منذ ساعات، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، معربة عن حزنها الكبير لفقدانه.

و كتبت بوسيل :”راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها … ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا … ان لله وان اليه راجعون”.

وأضافت: “اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”.

و اختتمت : “ربى أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائى، انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً ” .

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1