صورة تعبيرية

إلى ماي.. الCNSS يمدد تعويضات كورونا لأجراء ومتدربي قطاع السياحة

منذ ساعتين
1
هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تمديد استفادة الأجراء والمتدربين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي والمتضررين من تداعيات وباء كوفيد-19، من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة، إلى غاية ماي 2021.

وأوضح بلاغ للصندوق موجه إلى كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.157، أن “الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، ستمتد من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر ماي 2021”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء سيسري أيضا على فئة المرشدين السياحيين.

وحدد المرسوم سالف الذكر، مدة صرف التعويض الجزافي، بالنسبة للعاملين بمقاولات المناولة المشار إليها سابقا، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 ماي 2021. وبالنسبة للعاملين الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 و لم يستفيدوا سالفا من التعويض من فاتح يوليوز الى غاية 31 ماي 2021.

أما بالنسبة للمرشدين السياحيين غير الأجراء الذين لم يستفيدوا من التعويض سالفا شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 ابريل 2021 فحدد المرسوم مدة صرف التعويض لفائدتهم من فاتح يوليوز الى غاية 31 ماي 2020.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الفاعلين في القطاع السياحي، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي بالنسبة للفترات المتعلقة بشهر مارس 2021 وما قبل، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلال البوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم إلى غاية 3 ماي 2021.

وأخذا بعين الاعتبار حلول شهر رمضان الكريم، فإن أداء التعويض سيتم ابتداء من 13 أبريل 2021 بالنسبة للأشخاص الذين سيتم التصريح بهم على البوابة ابتداء من اليوم وإلى غاية 7 أبريل 2021. أما بالنسبة للآخرين فسيتم صرف التعويض لفائدتهم ابتداء من 10 ماي 2021.

وفي ما يتعلق بشهري أبريل و ماي 2021، فإن التصريح بالعاملين سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى غاية 3 من الشهر الموالي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات خاصة

بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات…

منذ ساعة واحدة
Photo of تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

منذ ساعتين
Photo of فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من عدد السكان

فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من…

منذ 3 ساعات
Photo of خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

منذ 4 ساعات
Photo of مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

منذ 5 ساعات
Photo of طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية

طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات…

منذ 7 ساعات
Photo of شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب للاعتقال

شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب…

منذ 14 ساعة
Photo of أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

منذ 15 ساعة
Photo of تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

منذ 15 ساعة
Photo of برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

منذ 16 ساعة

تعليق واحد

  1. شكرا للصندوق الضمان الإجتماعي على هذه الإلتفاتة الطيبة إتجاه العاملين في قطاع السياحة و فك كربهم و كرب أسرهم و مدهم بنا يخدم مصالح حياتهم و لو حتى بعد حين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق