توقيف شخصين افتعلا حادثة سير وهمية للنصب على شركة تأمين

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصلحة حوادث السير بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، بعد أن اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بافتعال حادثة سير بدنية وهمية، وقعت بين سيارة ودراجة نارية، بغرض النصب على شركة التأمين.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما بعد أن تبين من خلال معاينة حادثة السير المزعمة عدم وجود أي آثار الاصطدام على المركبتين، مما أثار شكوك ضابط الشرطة المعاين الذي قام بتعميق البحث مع راكبي الدراجة النارية، حيث تبين أنهما افتعلا سيناريو حادثة سير من أجل الاستفادة من تعويضات شركة للتأمين، وبالتالي إلقاء القبض عليهما و حجز الدراجة النارية .

كما تبين من خلال البحث المنجز من طرف نفس المصلحة، أن أحد الموقوفين من ذوي السوابق في هذا المجال بغرض الاستفادة من التعويضات المادية المقدمة من طرف شركة التأمين.

و على ضوء ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي اشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتدخلين المشتبه تورطهم في هذه القضية.

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