طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، إلى غائمة بأقصى الشمال-الغربي مع احتمال نزول قطرات مطرية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق الأخرى، وسيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب.

أما الرياح قستهب ضعيفة الى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي ،وستكون ما بين 08 و 13 درجة بباقي المناطق.

أما الرياح قستهب ضعيفة الى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي ،وستكون ما بين 08 و 13 درجة بباقي المناطق.

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