نعمان لحلو يُبدع في أغنية خاصة بالتوحد

نجلاء مزيان : هبة بريس

طرح الموسيقار الكبير نعمان لحلو جديده الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “التوحد” عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و شارك في تصوير الفيديو الكليب الممثل القدير نبيل عطيف، و كذا مجموعة من الأطفال المتوحدين، كما شاركه الغناء كريم بن عبد السلام و هو شاب مصاب باضطراب التوحد .

أغنية “التوحد” هي من كلمات سعيد متوكل، و ألحان نعمان نفسه، و توزيع يونس الخزان، فيما تكلف بإخراج الكليب المخرج محسن أمان.

و يشار أن الهدف من أغنية “التوحد” هو توعية الناس بأن التوحد ليس مرض و إنما مجرد اختلاف، و بالتالي يجب إدماج المتوحد في الحياة بكل أطيافها.

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