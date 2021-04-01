اكاديمي يقترح فكرة قد تزعج الجزائر جيو استراتيجيا.
عبد المجيد تبون

أكاديمي يقترح فكرة قد تزعج الجزائر جيو استراتيجيا

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

طرح الأكاديمي محمد بودن فكرة للنقاش طالب من خلالها بـ ” تأسيس مجلس للدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بمبادرة من المغرب أو شركائه و انضمام الدول ال23 يمكن أن يتم على مراحل.

وعدد بودن الفوائد التي يمكن تحقيقها من انشاء ” شراكة أفريقية أطلسية (PAA) قائمة في البداية على الطاقة و الاقتصاد الأزرق وتوقف عند ثلاث نقط جاءت على الشكل الاتي :

أولا : بالنسبة للاتحاد الافريقي سيكون هذا الفضاء مرتكزا كبيرا لوحدة الصف الافريقي و قوة دفع كبيرة لورش المنطقة الافريقية للتجارة الحرة على الخصوص.

ثانيا : جيو-استراتيجيا ستكتشف بلدان هذا الفضاء أن موقعها الجغرافي له ميزة خاصة يمكن ان تخدم التكامل و المنفعة المتبادلة وعدم انضمام كل الدول المعنية للمجلس في البداية لا يعني عدم نجاح المشروع فكل التكتلات الدولية و الاقليمية انطلقت بمؤسسين و بعدها التحقت دول أخرى.

ثالثا : بالنسبة للمغرب ثمة ما لا يقل عن 16 بلد افريقي أطلسي صديق و مصالح جنوب افريقيا و أنغولا يمكن ان تتقاطع مع مصالح المغرب وعدد من البلدان في هذا الفضاء المشترك وتقاطع المصالح يمكن تطويره الى مسألة استراتيجية في المستقبل مع ما للمعادلة من أثار على جوار المغرب.

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