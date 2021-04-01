شبهة الاغتصاب تتسبب في اعتقال مدير
الصورة تعبيرية

شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب للاعتقال

منذ 14 ساعة
1
محياوي ـ هبة بريس

أمر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، اليوم الخميس 01 أبريل الجاري، بوضع مدير مؤسسة رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن تولال بمكناس، في انتظار نتائج خبرة الشرطة العلمية حول اشتباه تورطه في اغتصاب تلميذ، فيما حددت المحكمة يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لمثوله للجلسة .

وتأتي تفاصيل الواقعة، بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالحاجب، يوم أمس الأربعاء، من توقيف مدير مؤسسة تعليمية عمومية بحي المسيرة، من مواليد السيتينات، متزوج وله طفلين، يشتبه في تورطه في اغتصاب تلميذه الذي لا يتعدى عمره 7 سنوات.

وبحسب مصادر “ هبة بريس”، فإن التلميذ أخبر والدته أنه تعرض للإغتصاب من طرف مدير مؤسسته يوم السبت المنصرم، داخل المؤسسة بعيدا عن الأنظار ، وهو ما دفع الأمر إلى تقديم شكاية مباشرة لدى مصالح الشرطة القضائية بالحاجب أول أمس الثلاثاء، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيف المدير.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات خاصة

بعد قرار التعليق.. السفارة الفرنسية بالرباط تعلن عن رحلات…

منذ ساعة واحدة
Photo of إلى ماي.. الCNSS يمدد تعويضات كورونا لأجراء ومتدربي قطاع السياحة

إلى ماي.. الCNSS يمدد تعويضات كورونا لأجراء ومتدربي قطاع…

منذ ساعتين
Photo of تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

منذ ساعتين
Photo of فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من عدد السكان

فقط في المغرب.. عدد قنوات اليوتوب أصبح أكثر من…

منذ 3 ساعات
Photo of خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

خبراء وباحثون بارزون يقاربون موضوع الزواج المبكر للفتيات

منذ 4 ساعات
Photo of مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

مصطفى التراب يتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

منذ 5 ساعات
Photo of طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية

طقس الجمعة : الأجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات…

منذ 7 ساعات
Photo of أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

منذ 15 ساعة
Photo of تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

منذ 15 ساعة
Photo of برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

منذ 16 ساعة

تعليق واحد

  1. بناتي يدرسون في مؤسسة للتعليم الخاص…كل أطر المؤسسة نساء..لا ثقة في المدارس العمومية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق