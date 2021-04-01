شبهة الاغتصاب تتسبب في اعتقال مدير
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شبهة “اغتصاب ” تلميذ تجُر مدير مؤسسة تعليمية بالحاجب للاعتقال

منذ ساعة واحدة
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محياوي ـ هبة بريس

أمر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، اليوم الخميس 01 أبريل الجاري، بوضع مدير مؤسسة رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن تولال بمكناس، في انتظار نتائج خبرة الشرطة العلمية حول اشتباه تورطه في اغتصاب تلميذ، فيما حددت المحكمة يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لمثوله للجلسة .

وتأتي تفاصيل الواقعة، بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالحاجب، يوم أمس الأربعاء، من توقيف مدير مؤسسة تعليمية عمومية بحي المسيرة، من مواليد السيتينات، متزوج وله طفلين، يشتبه في تورطه في اغتصاب تلميذه الذي لا يتعدى عمره 7 سنوات.

وبحسب مصادر “ هبة بريس”، فإن التلميذ أخبر والدته أنه تعرض للإغتصاب من طرف مدير مؤسسته يوم السبت المنصرم، داخل المؤسسة بعيدا عن الأنظار ، وهو ما دفع الأمر إلى تقديم شكاية مباشرة لدى مصالح الشرطة القضائية بالحاجب أول أمس الثلاثاء، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيف المدير.

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