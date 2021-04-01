بسبب التنمر…فيصل عزيزي يُقرر الرحيل خارج أرض الوطن

هبة بريس: القسم الفني

فاجأ الفنان المغربي المثير للجدل فيصل عزيزي متابعيه بقرار الرحيل و مغادرة أرض الوطن، عقب الهجوم والتنمر الذي يمارس عليه منذ ولوجه للمجال الفني.

و نشر عزيزي عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك تدوينة مطولة يشرح من خلالها الاسباب التي دعته للهجرة.

و كتب عزيزي:”بعد تفكير طويل تأكدت ان الحل هو الرحيل، جا الوقت اللي نفكر فيه فراسي، نختار راحتي و نعيش بعقليتي اللي ممكن بلاصتها ماشي هنا،

عارف ان بزاف كيشوفوا راسهم فيا”.

و تابع :”فعلا صمدت لمدة طويلة و بالرغم من كلشي نجحت و صرت من مشاهير البلاد واخا الناس اللي كيختالفوا معايا فطريقة العيش و التفكير كانوا قاسيين فكلامهم اتجاهي بدون اي ثقافة الحوار، لقيت انني اذا بقيت اكثر غير غانزيد نغضب و نولي كانتواجه مع فئة كبيرة و بدون جدوى”.

و واصل:”انا هاكا داير على الاقل كلشي باين ماشي لاعب دور حدا الناس و فالخفاء كانعبر على حقيقتي اليوم و فهاد الظروف الصعبة ارحل عن بلادي، اللي عطاتني بزاف، و اللي ايضا فهماتني انني خاصني نمشي باش نطلق جناحي و نكون انا هو انا، و نلمع كيف تمنيت”.

و أضاف :”لكل من يختلفون معي، انا ما عندي حتى حاجة ضدكم. بالعكس احترم كل الاراء و كل الافكار. غير هو ضروري الواحد كي طاكي على راسو، لكل المحبين، انتم الاهم ليا، و اذا رحلت ففقط باش نكمل فنفس الطريق و يبقى الجسر بيناتنا ديما صحيح، ما يطيحو زلزال”.

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