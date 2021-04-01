90 طالبا مغربيا سيستفيدون من الإعفاء الجزئي
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إعفاء من رسوم التسجيل بجامعات ” الكبيبك ” لـ 90 مغربي

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ و م ع

سيستفيد 90 طالبا مغربيا من الإعفاء الجزئي من رسوم التسجيل بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا بالكيبيك، بموجب مذكرة تفاهم وقعت ، اليوم الخميس بين المملكة والحكومة الكيبيكية (كندا).

كما يستفيد من هذه المذكرة التي وقعت عبر تقنية المناظرة المرئية ، اليوم الخميس ، 10 طلبة كيبيكيين من منح دراسية بالجامعات المغربية.

ووقعت المذكرة بحضور سورية عثماني سفيرة المغرب بكندا، و آلان أوليفيي مدير مكتب الكيبيك بالرباط، وممثلين عن الجامعات والأكاديميات ومراكز التكوين المهني من الجانبين، على هامش الملتقى الأكاديمي الأول المغرب-الكيبيك، تحت عنوان “الرقمنة في خدمة البيداغوجية في سياق مضطرب”.

ويندرج الملتقى الذي ترأسه السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيدة دانييل ماكان وزيرة التعليم العالي بحكومة الكيبيك، في إطار تفعيل مضامين القانون-الإطار 17-51، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز إشعاع المنظومة التربوية والتعليمية الوطنية والرفع من تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، إضافة إلى الإسهام في تكوين وتأهيل أطر عليا في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي اعتبر أن تنظيم ملتقيات أكاديمية من هذا القبيل سيمكن لا محالة ، بالنسبة للأطر التربوية والتعليمية المغربية ، من الانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى على المستوى العالمي وكذا تبادل الأفكار والآراء حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الأكاديمي خاصة في ظل الظرفية الوبائية التي يجتازها العالم اليوم.

وقال إن هذه الظرفية “تدعونا جميعا إلى تطوير ذكاء جماعي قادر على رفع التحديات الآنية والمستقبلية”، مضيفا ، في ذات السياق، أن أزيد 4 آلاف طالب مغربي يتابعون دراساتهم العليا بمختلف مؤسسات التعليم العالي الكندية، جلهم بإقليم الكيبيك.

وتابع أن هناك بالمقابل سعيا ، من خلال التوقيع على هذه المذكرة ، لاستقبال الطلبة الكيبيكيين بالجامعات المغربية، قصد خلق تناقح ثقافي من شأنه أن يثري المسار التكويني للطلبة.

من جهتها، عبرت السيدة دانييل ماكان على افتخارها بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه والخاصة بالحركية الطلابية على المستوى الجامعي والتي ستسمح للطلبة المغاربة من الاستفادة من منح لمتابعة دراساتهم الجامعية بالكيبيك.

وأوضحت أن المذكرة ستسمح ، وللمرة الاولى ، للطلبة الكيبيكيين بالدراسة بالجامعات المغربية والاستفادة من منح دراسية بها، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستشكل ، مما لا شك فيه ، آلية لتحفيز الحركية الطلابية، وتثمين التعاون في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الكيبيك والمغرب.

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