العثور على جُثة مغني جزائري بأحد الشواطىء الإسبانية
هبة بريس ـ متابعة
تمكنت السلطات الإسبانية اليوم الخميس من العثور على الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير.
وحسب ذات السلطات فإن الجثة التي عثر عليها تعود إلى مغني الراي الجزائري الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير.
الشاب سهيل صغير من مواليد 1999 بمعنية في تلمسان عثر على جثته ملقاة بأحد الشواطئ الإسبانية
ووفق المعلومات المتوفرة فإن الشاب سهيل الصغير ركب قوارب الموت إلى إسبانيا.
وللإشارة فقد عثرت السلطات الإسبانية بجانب الشاب سهيل الصغير 9 جثث أخرين تعود لحراقة جزائريين.
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هذا مصير كل من استعانة بقوارب الموت من أجل الهجرة
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هذا نتاج الطيش والأحلام والطموحات الكبيرة
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